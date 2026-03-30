人気キャバ嬢・きほが生霊を鑑定され、「少なくとも7人の女性に心臓を握りつぶされそう」という“最悪”状態の可能性が浮上し涙目に。旅行先をピンポイントで言い当てられた上に「行くととんでもなく取り憑かれる」とダメ出しされ、膝から崩れ落ちるほどショックを受けた。【映像】大人気キャバ嬢・きほに取り憑いた“生き霊”の衝撃イラスト3月25日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#52が放送。全国から超人気キャストが集