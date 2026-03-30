人気キャバ嬢・きほが生霊を鑑定され、「少なくとも7人の女性に心臓を握りつぶされそう」という“最悪”状態の可能性が浮上し涙目に。旅行先をピンポイントで言い当てられた上に「行くととんでもなく取り憑かれる」とダメ出しされ、膝から崩れ落ちるほどショックを受けた。

【映像】大人気キャバ嬢・きほに取り憑いた“生き霊”の衝撃イラスト

3月25日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#52が放送。全国から超人気キャストが集結した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

今回は“幽霊と生霊がみえる霊視芸人”シークエンスはやともが生霊を鑑定。ベスト&ワースト生霊の2択に選ばれたのは、ジャングル銀座の若手キャバ嬢・雅と超人気キャバ嬢のきほだった。きほは「…どっち？」と真顔に。

キャバクラ界だけでなく、日本中あちこちにファンがいるほど人気のきほにベスト生霊が取り憑いていると思われたが、ワーストはきほ！きほは「本当にお化けダメなんですけどー！」と涙目に。

きほの霊視イラストによると、きほには大量の怨みがびっしりまとわりつき、背後にはどす黒い影と「ヤバい男」の文字。はやともは「少なく見積もっても、7人の女の人に心臓を握りつぶされそう」と明かした。

はやともいわく、きほは「本来はそういうのもともしない、はじきとばせるくらい力が強い人」だそう。しかしはやともは「本人が心身ともに疲れているタイミング。弱っているように見える」と生霊に負けそうな状態と霊視する。

「やばい男」の正体は、「自殺している人がいます」とはやとも。きほは恐怖の表情で「（心当たり）ないです！」と顔を覆った。

曾祖母がユタ（沖繩に古くかた伝わる女性霊媒師）で自身もタロット占いができる金城めくるくんは「どデカい出費がありそう。怪我事故病気とか。巻き込まれたりするから気をつけて」ときほに助言。「本当にしんどかったら、沖縄に斎場御嶽（せーふぁうたき）というとんでもないパワースポットがあるので、塩をもらってください」と親身になった。

ところが、はやともの「ちなみに、宮古島には行かないでください」の一言できほは絶句。膝から崩れ落ちた。はやともが「とんでもなく取り憑かれて帰ってくるはず」と予言すると、きほは「私、行く予定あるんですけど！」と絶叫。ピンポイントで言い当てられ顔を引きつらせてしまう。

宮古島の助言がトドメとなり霊視の信憑性は増したが、スタジオはなんともいえないムードに。ベッキーが「変な空気ですね！」とあえて雑にまとめ、ようやく救いの笑いが起きた。