全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜バンクーバー線を6月5日から8月31日まで運航する。1日1往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が8時間45分、バンクーバー発が10時間10分。2023年の羽田への移管以来、3年ぶりの運航となる。このほか、東京/羽田〜バンクーバー線を1日1往復運航しており、東京とバンクーバー間は1日2往復に拡大する。東京/成田〜バンクーバー線は現在、日本航空（JAL）とエア