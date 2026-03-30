「1番・DHってアレ（ドジャース大谷）じゃんって（笑）。今大会から導入されて、まさか自分が、という思いでした」【監督インタビュー】「遅刻横行」「新入生は練習禁止」…かつての神村学園を変えた小田監督が語った指揮官の矜持こう話したのは帝京（東京）の安藤丈二（3年）。19日の沖縄尚学（沖縄）との開幕戦に、「1番・DH」として出場した。今大会から高校野球でも採用された指名打者制度（DH）。「打つ専門」のポジショ