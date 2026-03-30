「1番・DHってアレ（ドジャース大谷）じゃんって（笑）。今大会から導入されて、まさか自分が、という思いでした」

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こう話したのは帝京（東京）の安藤丈二（3年）。19日の沖縄尚学（沖縄）との開幕戦に、「1番・DH」として出場した。

今大会から高校野球でも採用された指名打者制度（DH）。「打つ専門」のポジションの導入を現場はどう見ているのか。

「投手にとって追い風です」と話すのが、智弁学園の小坂監督だ。

「一般的に『春のセンバツは投手中心の守備力、夏の選手権は打撃力』が試合を分けるといいますし、実際にその通りでしょう。しかし、DH制の導入でそれも変わってくると思います。特に投手の準備の仕方が変わります。DHを使えば、ベンチで打撃の準備をする必要がなく、投げることだけに集中できる。走者に出てしまうと、疲労もたまりますからね。DH制の採用で今後は好投手がより力を発揮できるようになるでしょう」

今大会の1回戦でDH制を取り入れたのは32校中26校。大谷らを輩出した花巻東（岩手）の佐々木監督のように、「ウチは二刀流ができる子にはさせたい」と、採用しなかった学校もある。

投手とDHを兼任できる「大谷ルール」を使ったのは八戸学院光星（青森）のみ。初戦の崇徳（広島）との試合で先発の北口晃大（3年）は「4番・DH」で起用され、投げては10回10奪三振6失点（自責3）、打っては6打数2安打3打点と活躍した。

そんな大谷ルールを検討しながら採用しなかったのが神村学園（鹿児島）だ。エースの龍頭汰樹（3年）は初戦で横浜（神奈川）を6安打完封。同校の塩田部長は「大谷ルールを使おうと考えてはいました」と、こう続ける。

「龍頭が練習試合で打撃の調子が上がらなかったので、投手に専念させました。それが好投につながったこともありますが……。大谷ルールの使い方は難しいですね。試合途中でDHを交代させることが可能といっても、よほど打力に秀でた選手がいなければ難しい」

大谷ルールは「降板した投手がそのままDHで出場することはできるが、再び投手としては出場できない」と定められている。「再登板不可」とするルールがネックになるとの声も多かった。

また、本来DHは打撃専門。プロでは中軸に座るケースが多いものの、クリーンアップにDHを配置したのは前述の八戸学院光星、神戸国際大付（兵庫）、東北（宮城）、大阪桐蔭（大阪）の4校だけだった。

DHを7番で起用した中京大中京（愛知）の前畑部長が言う。

「もともとBチーム（二軍）の練習試合ではDHを使っていましたが、Aチーム（一軍）は練習試合でも本番を見据えて、投手を打席に立たせていました。今回は3月の練習試合でいろいろ試しましたが、噛み合わないことも多かったですね」

まだ導入初年度とあって手探りのDH制だが、横浜の村田監督は「今後はDH専門の打者を育てる学校が出てきても不思議じゃない」と話す。

高校野球の中身は大きく変わりそうな雲行きだ。