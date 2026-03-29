大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第19節が28日（土）から29日（日）にかけて行われた。 現在、22勝14敗で3位のジェイテクトSTINGS愛知は33勝3位で首位を走るサントリーサンバーズ大阪とアウェーで対戦した。注目の上位対決、GAME1は攻守で安定感を見せたサントリーのストレート勝利に。しかし、続くGAME2はSTINGS愛知が反撃。セットカウント3-1で勝利を掴み、今節を1勝1敗の引き