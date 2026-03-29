大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第19節が28日（土）から29日（日）にかけて行われた。

現在、22勝14敗で3位のジェイテクトSTINGS愛知は33勝3位で首位を走るサントリーサンバーズ大阪とアウェーで対戦した。注目の上位対決、GAME1は攻守で安定感を見せたサントリーのストレート勝利に。しかし、続くGAME2はSTINGS愛知が反撃。セットカウント3-1で勝利を掴み、今節を1勝1敗の引き分けとした。

前節を終え、13勝23敗で9位の日本製鉄堺ブレイザーズはチャンピオンシップ（CS）進出に向けて白星を挙げたいところ。今節で上位の東京グレートベアーズと対戦した日鉄堺BZは連日のフルセットを制し、2勝を挙げた。今節の結果を含め、今シーズンの日鉄堺BZは東京GBに対し4戦全勝という結果を残している。

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ウルフドッグス名古屋は大阪ブルテオンをホームに迎えた。結果は大阪Ｂの連勝。今節でCS進出を決めたいWD名古屋だったが、次節へ持ち越しとなった。

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広島サンダーズは、VC長野トライデンツとのホームゲームで両日ともにストレート勝利。他カードの結果を受け、CS進出は決まらなかったものの、大きく前進した。

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東レアローズ静岡とヴォレアス北海道の対戦。GAME1はフルセットの末、ホームの東レ静岡に軍配が上がった。続くGAME2はヴォレアスが雪辱を果たし、セットカウント3-1で勝利を収めた。

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次戦の第20節は4月4日（土）と5日（日）に行われ、STINGS愛知 vs 東京GB、ヴォレアス vs 大阪Ｂ、サントリー vs 広島TH、東レ静岡 vs VC長野、日鉄堺BZ vs WD名古屋の5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第19節 GAME1結果



サントリーサンバーズ大阪 3-0 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-17、25-23、25-18）



東京グレートベアーズ 2-3 日本製鉄堺ブレイザーズ

（25-21、25-17、21-25、25-27、11-15）



東レアローズ静岡 3-2 ヴォレアス北海道

（25-12、25-21、23-25、19-25、15-10）



広島サンダーズ 3-0 VC長野トライデンツ

（26-24、25-21、25-17）



ウルフドッグス名古屋 2-3 大阪ブルテオン

（25-21、32-30、19-25、20-25、12-15）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第19節 GAME2結果



サントリーサンバーズ大阪 1-3 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-18、29-31、21-25、24-26）



東京グレートベアーズ 2-3 日本製鉄堺ブレイザーズ

（28-26、21-25、22-25、25-23、13-15）



東レアローズ静岡 1-3 ヴォレアス北海道

（25-21、18-25、16-25、23-25）



広島サンダーズ 3-0 VC長野トライデンツ

（25-18、25-22、25-19）



ウルフドッグス名古屋 1-3 大阪ブルテオン

（21-25、15-25、25-23、19-25）