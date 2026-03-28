香取慎吾がMCを務める『しんごの芽（※芽は絵文字が正式表記）』（読売テレビ／毎週土曜23時30分）の4月のマンスリーMCを、出川哲朗が担当することが発表された。【写真】4月のマンスリーMCになった出川哲朗香取にとって関西ローカル初のレギュラー番組である『しんごの芽』は、新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。出川はマンスリーMCを5月2日放送分まで担当。