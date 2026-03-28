出川哲朗、『しんごの芽』4月のマンスリーMCに決定 香取慎吾とタッグも「温度差がある！」
香取慎吾がMCを務める『しんごの芽（※芽は絵文字が正式表記）』（読売テレビ／毎週土曜23時30分）の4月のマンスリーMCを、出川哲朗が担当することが発表された。
【写真】4月のマンスリーMCになった出川哲朗
香取にとって関西ローカル初のレギュラー番組である『しんごの芽』は、新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。
出川はマンスリーMCを5月2日放送分まで担当。過去にもさまざまな番組で共演してきた香取と出川が今回MCとしては初めてタッグを組み、さまざまなテレビの企画のタネを審査していく。
また4月の企画のタネとして、初回放送で香取とくるま（令和ロマン）が行った、似顔絵を描き合いながらトークを繰り広げることで似顔絵の可能性を探求する『似顔絵』に、香取と11年もの間バラエティー番組でともにMCを務めたあの人気お笑いコンビの2人が挑戦する様子を2週にわたって放送。
ほかにも、とにかくひたすらしゃべり続けなければならないロケにあのM-1チャンピオンが挑戦する『しゃべり続ける』、さまざまなものが固いか、柔らかいかを、あのワイルド芸人が身体を張ったロケで調べる『かたいか？やらかいか？』、新人占い師の占いが当たるかどうかをスタジオで検証する『ビギナーズラック」の合計4本を届ける。
収録後インタビューで、香取が「2人だけでこんなにがっつりお話しさせてもらったのは初めてなので楽しかったですね」と語ったのに対し、出川は「いやちょっと待っていい加減にしなよ！（笑）一緒にバイク旅までしてるから！」と反論、「これは収録中も言ったんですけど2人に温度差があるんですよ。僕は香取くんと共演できて嬉しいな、もしかして指名してくれたのかなって思ってたのによくよく聞くと僕がゲストだって知ったのは昨日らしくて（笑）」と明かしていた。
『しんごの芽』は、読売テレビ（関西ローカル）にて毎週土曜23時30分放送。
※香取慎吾と出川哲朗の収録後コメント全文は、以下の通り。
＜コメント全文＞
香取：2人だけでこんなにがっつりお話しさせてもらったのは初めてなので楽しかったですね。
出川：いやちょっと待っていい加減にしなよ！（笑）一緒にバイク旅までしてるから！2人だけでずっと走って喋ってご飯食べて、ってやったから！（笑）
香取：2人だけでこんなじっくり話せたのは初めてです、ってコメント凄い良いじゃないですか、もうそういうことにしちゃいましょうよ。
出川：いや良いわけないから！これは収録中も言ったんですけど2人に温度差があるんですよ。僕は香取くんと共演できて嬉しいな、もしかして指名してくれたのかなって思ってたのによくよく聞くと僕がゲストだって知ったのは昨日らしくて（笑）
香取：今までのマンスリーMCのくるまとか、小峠くんとかカズレーザーとかは自分でもどんな人かな、って調べたんですよ。でも今回は出川さんだから。調べなくていいやって（笑）
でも『しゃべり続ける』というタネの回の出川さんはとても良かったので皆さん注目してください！
出川：僕はそんな企画をやった記憶がもうありません。放送されない事を祈ります。
【写真】4月のマンスリーMCになった出川哲朗
香取にとって関西ローカル初のレギュラー番組である『しんごの芽』は、新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。
出川はマンスリーMCを5月2日放送分まで担当。過去にもさまざまな番組で共演してきた香取と出川が今回MCとしては初めてタッグを組み、さまざまなテレビの企画のタネを審査していく。
ほかにも、とにかくひたすらしゃべり続けなければならないロケにあのM-1チャンピオンが挑戦する『しゃべり続ける』、さまざまなものが固いか、柔らかいかを、あのワイルド芸人が身体を張ったロケで調べる『かたいか？やらかいか？』、新人占い師の占いが当たるかどうかをスタジオで検証する『ビギナーズラック」の合計4本を届ける。
収録後インタビューで、香取が「2人だけでこんなにがっつりお話しさせてもらったのは初めてなので楽しかったですね」と語ったのに対し、出川は「いやちょっと待っていい加減にしなよ！（笑）一緒にバイク旅までしてるから！」と反論、「これは収録中も言ったんですけど2人に温度差があるんですよ。僕は香取くんと共演できて嬉しいな、もしかして指名してくれたのかなって思ってたのによくよく聞くと僕がゲストだって知ったのは昨日らしくて（笑）」と明かしていた。
『しんごの芽』は、読売テレビ（関西ローカル）にて毎週土曜23時30分放送。
※香取慎吾と出川哲朗の収録後コメント全文は、以下の通り。
＜コメント全文＞
香取：2人だけでこんなにがっつりお話しさせてもらったのは初めてなので楽しかったですね。
出川：いやちょっと待っていい加減にしなよ！（笑）一緒にバイク旅までしてるから！2人だけでずっと走って喋ってご飯食べて、ってやったから！（笑）
香取：2人だけでこんなじっくり話せたのは初めてです、ってコメント凄い良いじゃないですか、もうそういうことにしちゃいましょうよ。
出川：いや良いわけないから！これは収録中も言ったんですけど2人に温度差があるんですよ。僕は香取くんと共演できて嬉しいな、もしかして指名してくれたのかなって思ってたのによくよく聞くと僕がゲストだって知ったのは昨日らしくて（笑）
香取：今までのマンスリーMCのくるまとか、小峠くんとかカズレーザーとかは自分でもどんな人かな、って調べたんですよ。でも今回は出川さんだから。調べなくていいやって（笑）
でも『しゃべり続ける』というタネの回の出川さんはとても良かったので皆さん注目してください！
出川：僕はそんな企画をやった記憶がもうありません。放送されない事を祈ります。