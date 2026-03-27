猫が足元で「ゴロンと横たわる」4つの理由 1.「大好き！」という信頼の証 猫のお腹は、骨に守られていない内臓が詰まった「最大の急所」です。野生の世界では、お腹を見せることは命の危険をさらすことを意味します。 そんな大切なお腹をあなたの足元で無防備にさらけ出すのは、あなたのことを「絶対に攻撃してこない安全な相手」だと心から信頼している証拠です。これ以上の愛情表現はないと言ってもいいほど、あなたに