TBSの田村真子アナウンサーが、27日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演。同番組で5年コンビを組むお笑いコンビ・麒麟の川島明の性格を暴露した。【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日となったこの日の放送。番組では、「川島明を一番わかっているのは誰か『第2回川島明王』」を展開。問題として「たらいチャレンジ」で川島は頭上