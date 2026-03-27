田村真子アナ、5年コンビ組む川島明の性格を暴露「川島さんはね…」
TBSの田村真子アナウンサーが、27日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演。同番組で5年コンビを組むお笑いコンビ・麒麟の川島明の性格を暴露した。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日となったこの日の放送。番組では、「川島明を一番わかっているのは誰か『第2回川島明王』」を展開。問題として「たらいチャレンジ」で川島は頭上何センチで止められるのか、が出題された。
チームごとに予想するなか、田村アナチームは「40センチ」と、一番遠くで止めると予想。田村アナは「川島さんはね、リスクを取らない人なんですよ。危ないことはしない」とその性格を分析し、「（当たると大変なので）あんまり生ものとかも召し上がらないし。そこが川島さんのいいところだなと思ってるので。リスクヘッジで（だいぶ手前で止める）」と、具体的なエピソードを交えてその理由を語った。
ほかのチームであるおいでやす小田は「生もの食べへんとこれ、どう関係あるの？」と的確にツッコんでいた。
【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに
「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日となったこの日の放送。番組では、「川島明を一番わかっているのは誰か『第2回川島明王』」を展開。問題として「たらいチャレンジ」で川島は頭上何センチで止められるのか、が出題された。
ほかのチームであるおいでやす小田は「生もの食べへんとこれ、どう関係あるの？」と的確にツッコんでいた。