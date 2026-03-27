インスタグラム更新フィギュアスケート女子で今年の四大陸選手権を制した青木祐奈（MFアカデミー）が26日、自身のインスタグラムを更新した。スイスでのアイスショー出演後の写真を「After party 」として公開。ファンの視線も集中した。青木は2月末からスイスで開催されたアイスショー「アート・オン・アイス」に出演。フィギュアスケートと音楽の融合が魅力のショーで、24歳は観衆を魅了した。インスタグラムで公開したの