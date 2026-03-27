インスタグラム更新

フィギュアスケート女子で今年の四大陸選手権を制した青木祐奈（MFアカデミー）が26日、自身のインスタグラムを更新した。スイスでのアイスショー出演後の写真を「After party 」として公開。ファンの視線も集中した。

青木は2月末からスイスで開催されたアイスショー「アート・オン・アイス」に出演。フィギュアスケートと音楽の融合が魅力のショーで、24歳は観衆を魅了した。

インスタグラムで公開したのは、氷上ではなくショーを終えた後のスケーターたちとの写真。「After party」とし、黒ドレスに身を包んでイリア・マリニンと並ぶ写真などを投稿。ファンからは様々な声が上がった。

「美しい 素敵です」

「ArtonIceおすそ分け嬉しい ゆなちゃん素敵！」

「祐奈さんお疲れ様でした」

「黒ワンピ祐奈ちゃん大人っぽくて綺麗かわいい」

青木は今季フリー「ラ・ラ・ランド」の青一色の衣装でも、ファンの間で話題に。昨年末の全日本選手権は5位でミラノ・コルティナ五輪の代表は逃したが、1月の四大陸選手権ではミラノ銅メダルの中井亜美、4位の千葉百音をおさえ優勝した。



（THE ANSWER編集部）