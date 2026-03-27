◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦三重5―6大阪桐蔭（2026年3月26日甲子園）三重が一度は3点差を追いつきながら、またも大阪桐蔭の「壁」に屈した。2―5の4回に相手の暴投2つで1点差に迫り、8回には大西新史（3年）の中犠飛で一時同点。だが、タイブレークの延長10回に力尽きた。大阪桐蔭とは14年夏の決勝、18年春の準決勝と今回で計3度対戦し、いずれも1点差負け。4番手で投げて3回無安打1失点の古川稟久（3年