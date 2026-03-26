◇第98回選抜高校野球大会第8日2回戦大阪桐蔭 ― 三重（2026年3月26日甲子園）2回戦で大阪桐蔭と三重がベスト8入りを懸けて対戦した。大阪桐蔭の背番号17、中村勇斗内野手（2年）は5―4の7回から一塁の守備に就いて今大会初出場し、甲子園デビュー。同校OBの西武・中村剛也内野手（42）の長男で、高校通算83本塁打の父が出場できなかった聖地に第一歩を記した。最初の打者の打球が一塁線を襲ったが、軽快にさばくと