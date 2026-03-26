歌手の工藤静香さん（55）が、自身のインスタグラムを更新。レコーディングスタジオでの一部始終を公開し、動画内でのスタッフとのやり取りにSNSで反響が寄せられています。【写真】「いや〜喉潰れる！笑笑笑笑」「過去イチ大変だったかも」工藤静香さんの珍しい姿「いや〜喉潰れる！笑笑笑笑２日に分ける！大人な決断」「4時間半ぶっ通りで歌い、ヘッドホンで耳が痛いって言う。笑笑笑笑」と長時間のレコーディングに挑ん