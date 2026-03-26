歌手の工藤静香さん（55）が、自身のインスタグラムを更新。レコーディングスタジオでの一部始終を公開し、動画内でのスタッフとのやり取りにSNSで反響が寄せられています。



【写真】「いや〜喉潰れる！笑笑笑笑」「過去イチ大変だったかも」工藤静香さんの珍しい姿

「いや〜喉潰れる！笑笑笑笑 ２日に分ける！ 大人な決断」「4時間半ぶっ通りで歌い、ヘッドホンで耳が痛いって言う。笑笑笑笑」と長時間のレコーディングに挑んでいることを明かし、スタッフと楽曲制作についてやり取りをする様子を動画で公開しました。



投稿文は「この曲はもう一日レコーディングするけれど、楽しみ！久しぶりの200本ノック的な、、、」と続き、かなりの大変さがうかがえます。



動画内ではスタッフと一緒に長時間にわたる楽曲作成の手順を見直したり、「違うねこれ」と楽曲内の訂正を行ったり。ばんっと机を叩き「過去イチ大変だったかも」「ああ、やばい」と苦しむ様子も。



最後には「スタッフもありがとう！！特にエンジニアの小林くんありがとうね！」と感謝の気持ちをつづりました。



工藤さんの楽曲に対する熱意に、ファンからは「レコーディングお疲れ様です」「宝物を作るために必死に頑張るしーちゃんの姿」「本当に頑張り屋さん」「知れば知るほどかっこいい」「集中力と向き合い方、本当に尊敬します…！」「プロ意識の高さとストイックさにいつもリスペクト」「体も心配…」などの声が寄せられました。