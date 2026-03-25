ペットライン株式会社の人気ペットフードブランド「懐石」から、初の愛犬用シリーズが2026年春に発売。去年に引き続き、愛猫家として知られるSnow Manの佐久間大介さんがブランドアンバサダーを務めます。3月19日に行われた発表会を取材しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■コンセプトは相思相愛「懐石」ブランドが掲げる理念と新機軸発表会前半では、ペットライン株式会社 ビジネスクリエイト本