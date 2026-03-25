「オープン戦、ドジャース０−３エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手が「１番・投手」で今年初めて二刀流で出場し、オープン戦２度目の登板。五回途中、五回途中４安打３失点２四球、で１１三振を奪って降板した。大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。８６球を投げ１１奪三振。ストライク４９球、ボール３７球だった。最速は１５９キロだった。大谷はＷＢＣ期間中は