阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝を指導してきた「ＰＲＯＧＲＥＳＳＳｐｏｒｔｓＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＬａｂ．」の白水（しろず）直樹代表取締役（４７）が黄金ルーキーの魅力を語った。日本ハムでコンディショニング担当を務め、ダルビッシュ有や大谷翔平のトレーニングをサポートした経験のあるスペシャリストが明かす、一流選手との共通点に迫った。出会いは３年前。白水トレーナーが代表を務