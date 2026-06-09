与党は大勝したものの6月3日に韓国全土で実施された地方選挙において、与党の「共に民主党」は16の広域自治体首長選挙のうち12カ所を確保し、数値上は大勝を収めた。しかし、最大の激戦地であったソウル市では、「国民の力」の候補であった呉世勲（オ・セフン）ソウル市長が接戦の末に5選を果たし、重量級の候補者が出馬した注目選挙区で「共に民主党」の候補者は相次いで落選した。李在明（イ・ジェミョン）大統領の就任から約1年