「全日本大学野球選手権・１回戦、大商大７−４九産大」（８日、神宮球場）気迫の投球で試合を締めた。投打二刀流の大商大・中山優月投手（４年・智弁学園）が二塁手と投手を務めてチームを勢いづけた。「全員で全国で勝つためにやってきたので、その気持ちが自然に表れた」とうなずいた。「１番・二塁」で先発し、２安打で得点に絡んだ中山は七回、同点に追いつかれてなお２死満塁のピンチでマウンドへ。直球と変化球を織り