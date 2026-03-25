Uber Eatsは3月20日から、アプリ上の商品価格を実店舗と同一価格で提供する取り組みを開始した。アプリ上の商品価格を実店舗と同一価格で提供同社は2025年12月には、楽天ポイントとのID連携、2026年2月にはUber One特典拡充(配達手数料・サービス料が0円)など、段階的に「お得さ」を強化してきた。今回の背策もそれに続くもので、「デリバリーは割高」というイメージを払拭し、価格・時間・確実性を兼ね備えた合理的な選択肢へと進