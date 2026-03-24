akikoが、6月21日にビルボードライブ東京、6月29日にビルボードライブ大阪でアニバーサリーライブを開催する。 （関連：なぜ“花の82年組”は豊作だった？中森明菜、小泉今日子、早見優……80年組の旋風を追い風に花開いた必然） 同公演には、両公演に東京スカパラダイスオーケストラのバリトンサックス奏者 谷中敦をフィーチャリングゲストとして迎えるほか、大阪公演には早見優がゲ