420馬力！ 日産が「新型フェアレディZ」発表！2026年3月23日、日産の北米部門はスポーツカーを愛するすべてのファンに向けて、大きな歓喜をもたらすニュースを発表しました。日本名「フェアレディZ」こと「Z」およびハイパフォーマンスモデル「Z NISMO」の2027年モデルを初公開するとともに、まもなく開催の「ニューヨーク国際オートショー」にて待望のデビューを飾ることが明らかになったのです。【画像】超カッコイイ！ これ