東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新し、FX取引で大きな利益を得たことを報告した。【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株＆FXの銘柄水谷は先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経銘柄コード：1360）を保有し、日経平均株価が上がり続けたこともあり、一時マイナス1936万8046円（−17.28％）の含み損を説明。長く含み損を抱えて