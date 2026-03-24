FXにハマる水谷隼、スクショでケタ違いの爆益報告「今日何しても勝てる日」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新し、FX取引で大きな利益を得たことを報告した。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株＆FXの銘柄
水谷は先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有し、日経平均株価が上がり続けたこともあり、一時マイナス1936万8046円（−17.28％）の含み損を説明。長く含み損を抱えていたが、きのう23日は日経平均株価がマイナス2000円以上の下落があり「一旦ダブルインバース処理して久しぶりに株買ったよ 下がったらソーリー」と利確したことを報告していた。
そんな中で今回は「良いとこの指値がブッ刺さり もしかして今日何しても勝てる日なのかもと思い勢いのまま追加でポンド購入」とFX取引でも大きな利益が出たことを伝えた。
投稿したスクショを見てみると、複数回の取引でポンド円でプラス409万8000円、88万円の利益が出たことがわかる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆益＆爆損した株＆FXの銘柄
水谷は先月、日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有し、日経平均株価が上がり続けたこともあり、一時マイナス1936万8046円（−17.28％）の含み損を説明。長く含み損を抱えていたが、きのう23日は日経平均株価がマイナス2000円以上の下落があり「一旦ダブルインバース処理して久しぶりに株買ったよ 下がったらソーリー」と利確したことを報告していた。
投稿したスクショを見てみると、複数回の取引でポンド円でプラス409万8000円、88万円の利益が出たことがわかる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。