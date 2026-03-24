中国航天科技集団第八研究院第811研究所（811研究所）と南開大学の共同研究チームがこのほど、高エネルギー密度および低温対応電池向けのハイドロフルオロカーボン（HFC）電解液の開発に成功した。この技術により、既存のリチウム電池の航続性能が大幅に向上し、低温耐性も顕著に強化されるとみられている。光明日報が伝えた。リチウム電池の正極と負極をつなぐ重要な構成要素である電解液は、イオン伝導の役割を担う、いわば正極