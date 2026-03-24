オリックスの山崎颯一郎投手（27）が結婚していたことが23日、分かった。お相手は1歳年上の一般女性で、約6年間の交際期間を実らせた。自身のインスタグラムではツーショットの写真などとともに「応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑張ります！（原文のまま）」と意気込みをつづった。23年はWBCに出場し、レギュラーシーズンでは自己最多の53試合に登板