◇オランダ1部アヤックス1―1フェイエノールト（2026年3月22日オランダ・ロッテルダム）アヤックスのDF冨安健洋（27）が地元メディアで最高評価を得た。敵地のフェイエノールト戦で左サイドバックとして2戦連続の先発出場。相手FWハジ・ムサを封じるなど攻守に奮闘した。地元メディア「AD」は単独でチーム最高となる7・5点と採点。「この日本人選手は長期間の負傷離脱から復帰し、アヤックスで成長している。ハジ・ム