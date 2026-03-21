WBC出場のオリ宮城は2回無失点、曽谷も1失点の好投パ・リーグ球団のオープン戦が20日、各地で6試合が行われた。セ・リーグ球団を相手に5球団が敗れ、ロッテは中日と引き分けた。ソフトバンクは広島に5-7で敗れた。打線は2回、海野隆司捕手の適時打で先制。3回には近藤健介外野手の犠飛と今宮健太内野手の適時打でリードを広げた。先発の松本晴投手は3回無失点の好投を見せたが、4回に2番手・伊藤優輔投手が3ランを許し同点とな