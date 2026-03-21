WBC出場のオリ宮城は2回無失点、曽谷も1失点の好投

パ・リーグ球団のオープン戦が20日、各地で6試合が行われた。セ・リーグ球団を相手に5球団が敗れ、ロッテは中日と引き分けた。

ソフトバンクは広島に5-7で敗れた。打線は2回、海野隆司捕手の適時打で先制。3回には近藤健介外野手の犠飛と今宮健太内野手の適時打でリードを広げた。先発の松本晴投手は3回無失点の好投を見せたが、4回に2番手・伊藤優輔投手が3ランを許し同点となった。6回には稲川竜汰投手が勝ち越し3ランを被弾。8回に野村勇内野手の2号2ランで追い上げたが及ばなかった。

西武はDeNAに1-7で敗れた。先発の平良海馬投手は4回まで無失点に抑えたが、5回に2四球と味方の失策で1死満塁にすると、押し出し四球と3点適時二塁打で4点を失った。7回にも佐藤隼輔投手が失策をきっかけに2失点。9回には篠原響投手が適時打を浴びた。打線はアレクサンダー・カナリオ外野手の適時打で1点を返すのが精一杯。大差での敗戦となったが、西川愛也外野手、桑原将志外野手、外崎修汰内野手が2安打をマークした。

オリックスは阪神に0-1で完封負けを喫した。先発の九里亜蓮投手は3回、1死3塁から内野ゴロの間に失点を許すも、4回1失点と粘りの投球を見せた。打線は阪神先発の高橋遥人投手を攻略できなかった。収穫はWBCを終えて合流した2投手。曽谷龍平投手は1イニングを、宮城大弥投手は2イニングを無失点に抑える好投を見せた。

ロッテと中日の一戦は2-2の引き分けに終わった。先発の田中晴也投手は2回、ミゲル・サノー内野手の本塁打と櫻井頼之介投手の適時打で2点を失うも、5回2失点と試合を作った。打線は6回に寺地隆成捕手の適時打で1点を返すと、7回には西川史礁外野手の適時二塁打で同点に追いついた。救援陣は廣池康志郎投手、サム・ロング投手、鈴木昭汰投手、横山陸人投手が無失点に抑え、引き分けに持ち込んだ。

日本ハムは3-4でヤクルトに敗れた。打線は3回までに3点を奪い、投げては先発の伊藤大海投手が5回8奪三振2失点の力投。しかし7回、2番手サウリン・ラオ投手がピンチを招くと、宮本丈内野手の適時打と味方の失策で逆転を許した。打線は終盤の好機を生かせなかった。

楽天は巨人に0-3で完封負け。先発の瀧中瞭太投手は5回途中1失点と試合を作るも打線が沈黙。6回には、泰勝利投手が坂本勇人内野手に1号2ランを許しリードを広げられた。加治屋蓮投手、西口直人投手、田中千晴投手、藤平尚真投手は無失点投球を披露。投手陣の踏ん張りに打線が4安打と応えられず、3連敗となった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）