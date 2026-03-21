元TBSアナウンサーの伊東楓さん（32）が2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。ドイツでの生活を報告した。伊東さんは21年にTBSを退社し、その後、ドイツに渡った。「心踊るものがあった」伊東さんは、「西ドイツ＃mygermanlife」といい、食事をする様子や街を散策するショットなど、ドイツでの様子を投稿した。「私のベースはベルリンだけど久しぶりに西ドイツに滞在してると空気感も文化もちょっと違っていて心踊るものが