俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。【写真あり】新キャラ追加！新たな相関図に反響続々公式SNSは「ばけばけ人物紹介図」として「東京で穏やかに暮らすトキたち。時が経ち、新しい家族も増えました。これまで楽しいときも苦しいときも、共に歩