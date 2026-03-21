『ばけばけ』新たな相関図に反響「これで最後？」「いよいよ終わりか…」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。
【写真あり】新キャラ追加！新たな相関図に反響続々
公式SNSは「ばけばけ人物紹介図」として「東京で穏やかに暮らすトキたち。時が経ち、新しい家族も増えました。これまで楽しいときも苦しいときも、共に歩んできたトキとヘブン。怪談を愛する夫婦の何気ない日常を、どうぞ最後まで見守ってください」と紹介した。
トキ（高石）と八雲（トミー・バストウ）の長男の勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）や次男の勲（柊エタニエル）も追加され、ファンからは「これで最後の相関図更新かな？」「なんかオールスターって感じの相関図ですね」「いよいよ終わりか…寂しいです」「早くもロスになりそう」などの声が寄せられている。
【写真あり】新キャラ追加！新たな相関図に反響続々
公式SNSは「ばけばけ人物紹介図」として「東京で穏やかに暮らすトキたち。時が経ち、新しい家族も増えました。これまで楽しいときも苦しいときも、共に歩んできたトキとヘブン。怪談を愛する夫婦の何気ない日常を、どうぞ最後まで見守ってください」と紹介した。
トキ（高石）と八雲（トミー・バストウ）の長男の勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）や次男の勲（柊エタニエル）も追加され、ファンからは「これで最後の相関図更新かな？」「なんかオールスターって感じの相関図ですね」「いよいよ終わりか…寂しいです」「早くもロスになりそう」などの声が寄せられている。