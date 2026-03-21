センバツ第３日▽１回戦高知農−日本文理（２１日・甲子園）両校のスタメンが発表された。今春から甲子園でも導入されたＤＨ制は、両校ともに使用せず。ともにＤＨ制を使わないのは、今大会８試合目で初めてとなった。日本文理（新潟）は技巧派のエース右腕・染谷崇史（３年）、２１世紀枠で出場の高知農は昨秋の明徳義塾戦で延長１０回タイブレークの末、負けはしたが、１０奪三振で完投した右腕・山下蒼生（３年）が先