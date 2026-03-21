中国国家移民管理局の3月20日の公告によると、外国人の中国での就労や学習、生活などに効率的で便利な行政的サービスを提供するため、3月20日から河北、遼寧、浙江、湖北、広西、重慶、四川の7省・自治区・直轄市で、外国人が宿泊施設以外で宿泊する際の登記のオンライン手続きサービスを試験的に導入します。試験実施の状況に基づき、段階的に全国に拡大する予定です。「中華人民共和国出入国管理法」第39条によると、外国人が中