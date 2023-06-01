ＩＭＭ通貨先物３月１７日主要国通貨円の売り越し増加 円67780枚の売り越し 26393枚の売り越し増 ユーロ21132枚の買い越し 84012枚の買い越し減 ポンド65515枚の売り越し 18682枚の売り越し減 スイスフラン25213枚の売り越し 15879枚の売り越し減 ＩＣＥドル指数3693枚の買い越し 9575枚増加し買い越しに転じる レバレッジド・ファンズ３月１７日主要国通貨円の売り越し増加 円72047枚の売り越し 1