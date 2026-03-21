ＩＭＭ通貨先物３月１７日主要国通貨　円の売り越し増加
円　67780枚の売り越し 26393枚の売り越し増
ユーロ　21132枚の買い越し 84012枚の買い越し減
ポンド　65515枚の売り越し 18682枚の売り越し減
スイスフラン　25213枚の売り越し 15879枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　3693枚の買い越し 9575枚増加し買い越しに転じる

レバレッジド・ファンズ３月１７日主要国通貨　円の売り越し増加
円　72047枚の売り越し 17651枚の売り越し増
ユーロ　49544枚の売り越し 10794枚の売り越し増
ポンド　12701枚の買い越し 10133枚の買い越し減
スイスフラン　370枚の売り越し 4088枚減少し売り越しに転じる