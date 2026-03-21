ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加

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ＩＭＭ通貨先物３月１７日主要国通貨 円の売り越し増加

円 67780枚の売り越し 26393枚の売り越し増

ユーロ 21132枚の買い越し 84012枚の買い越し減

ポンド 65515枚の売り越し 18682枚の売り越し減

スイスフラン 25213枚の売り越し 15879枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 3693枚の買い越し 9575枚増加し買い越しに転じる



レバレッジド・ファンズ３月１７日主要国通貨 円の売り越し増加

円 72047枚の売り越し 17651枚の売り越し増

ユーロ 49544枚の売り越し 10794枚の売り越し増

ポンド 12701枚の買い越し 10133枚の買い越し減

スイスフラン 370枚の売り越し 4088枚減少し売り越しに転じる

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