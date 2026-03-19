辺野古沖で転覆した平和丸＝19日午前、沖縄県名護市沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故で、亡くなった同志社国際高（京都府）2年の女子生徒（17）が救助された際、裏返った船体の下から見つかり、着用していた救命胴衣が内部の構造物に引っかかった状態だったことが19日、捜査関係者への取材で分かった。第11管区海上保安本部（那覇）は当時の詳しい状況について調べている。事故は16日午前10時10分ごろに