“異次元のスタイル”が注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（26）が、17日にInstagramのストーリーズを更新。「入院レベルで瘦せすぎな時期」の全身ショットを公開し、話題となっている。【映像】“3歳児ほどのウエスト”ゆりにゃの水着姿や入院レベルで痩せすぎな時期の姿身長162cmでウエストは3歳児ほどのサイズという47.6cmと公表しているゆりにゃ。Instagramでは、“異次元のスタイル”が際立つ水着姿や