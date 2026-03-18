制度はあっても、日常が追いついていない。働く妊婦のリアルは、意外にも「仕事着」という身近な問題に表れていた。株式会社ＮＥＸＥＲが株式会社サーヴォと共同で実施した調査（有効回答９３人）によると、妊娠中に働いた女性の３５．７％が「仕事着で困った経験がある」と回答。約３人に１人が、日々の業務以前に「着るもの」の問題に直面していたことが分かった。具体的な悩みの中心はサイズの問題だ。「ウエストがきつい」