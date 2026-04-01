ダイヤモンド・ヒューマンリソースが毎年調査している「就職人気企業ランキング」。今回は2025年9月〜26年2月に実施した27年卒対象の学生モニターへのアンケートから作成した「就職人気ランキング2027年卒後半戦調査」をお届けする。好業績と人手不足を背景に売り手市場が続く新卒採用マーケット。3人に1人が複数の内定を獲得しながら本番を迎えた27年卒の就活後半戦で学生人気を集めた企業はどこか。＃1では、27年卒の「文系男子