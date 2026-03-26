「言ったもの負け」。そんな言葉が裏で囁かれている企業もあるのではないだろうか。企業や行政などで働き方改革や組織改変などに携わっている沢渡あまね氏は、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』で、変えるべき組織体質の一つとして「言ったもの負け」の文化を挙げる。これは一体どのような問題を引き起こすのか。本書の内容をもとに解説する。（文／神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）「提案」が「押し付