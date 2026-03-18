【映像】チャーシューの迫力…藤井王将の「叉焼飯」将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局が3月18日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で指されている。両者にとって負けられない大一番の中、昼食休憩中に行われた“勝負メシ”の紹介コーナーでは、藤井王将が注文したメニューの難読漢字から、解説を務めた若手棋