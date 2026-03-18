富士達（横浜市神奈川区）が展開する焼き肉チェーン「七輪焼肉 安安」が、人気メニュー「牛タン」を特別価格で楽しめる、春恒例のキャンペーン「春のタン祭り」を3月19日から期間限定で実施します。【写真】「春のタン祭り」対象メニューをチェック！えっ？“人気メニュー”が割引になってる！今年の「春のタン祭り」では、従来の牛タンメニューに加え、新たに「ベビーアワビのお造（つく）り」が登場。ベビーアワビは生食