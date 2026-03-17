RIP SLYME（リップスライム）が、活動休止前のラストライブ「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」（2026年3月20日〜22日／TOYOTA ARENA TOKYO）の前夜、3月19日（木）に東京湾岸の「キラナガーデン豊洲」上空でファンへの感謝を込めた「THANK YOU 」ドローンショーを実施することが発表された。キラナガーデン豊洲このドローンショーは、夜空に浮かぶ光のアニメーションによって記憶に残るメッセー