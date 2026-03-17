RIP SLYME、3月22日で活動休止｜ラストライブ前夜にドローンショー開催

RIP SLYME（リップスライム）が、活動休止前のラストライブ「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」（2026年3月20日〜22日／TOYOTA ARENA TOKYO）の前夜、3月19日（木）に東京湾岸の「キラナガーデン豊洲」上空でファンへの感謝を込めた「THANK YOU 」ドローンショーを実施することが発表された。

キラナガーデン豊洲

このドローンショーは、夜空に浮かぶ光のアニメーションによって記憶に残るメッセージを届ける、新しい体験型のコミュニケーションコンテンツ。イベント当日は、東京の絶景に抱かれたキラナガーデン豊洲の上空に数えきれないドローンが空を駆け、言葉では伝えきれない“ありがとう”の気持ちを特別な体験として表現し、RIP SLYMEとファンとの絆を深める感動のひとときが演出される。

1994年結成したRIP SLYMEは、活動休止とメンバー脱退を経て、2022年よりRYO-Z、ILMARI、FUMIYAの3人体制で活動を行ってきたが、2025年4月に再びオリジナルメンバーであるPES、SUの2人を加えた5人体制でグループ活動を再開。メジャーデビュー記念日である2026年3月22日までの約1年間限定の活動と報告していた。

2025年には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」「JAPAN JAM 2025」など大型フェスにも出演。活動休止を前に、2026年3月20日（金祝）から22日（日）の3日間、東京・TOYOTA ARENA TOKYOでアリーナ公演「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」を開催。最終日の3月22日（日）には、CS日テレプラスによる生中継と全国の映画館でのライブビューイングも予定されている。

【ドローンショー開催情報】

RIP SLYMEによる「THANK YOU」ドローンショー日時：2026年3月19日(木)21:00以降(営業時間外/詳細はRIP SLYME公式Xアカウント：https://x.com/ripslyme_comで発表)観覧エリア：豊洲、晴海、有明、芝浦など東京湾岸エリア周辺※天候により変更・中止の可能性あり。最新情報は公式SNSにて発表

【ライブ情報】

「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -」

日程：2026年3月20日（金祝）〜3月22日（日）会場：TOYOTA ARENA TOKYO

【生配信・生中継・映画館ライブビューイング 特設サイト】https://streaming-ripslyme.com/