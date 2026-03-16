きょう午前、岐阜市の金華山を登っていた76歳の女性が、すれ違う登山客に道を譲ろうとして岩場から転落し、死亡しました。 【写真を見る】金華山で登山客に道を譲ろうとして…50ｍ下に転落 76歳女性が死亡 標高329メートル 岐阜市 警察によりますときょう午前11時前、岐阜市の金華山にある登山道「東坂ハイキングコース」を登っていた、市内に住む無職･宮崎すぎ枝さん76歳が、下山してきた女性に道を譲ろうとした際